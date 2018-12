Bella italia: Ryanair hebt von Nürnberg nach Pisa und Neapel ab

Neuer Sommerflugplan ab April 2019 - Vergünstigte Gepäckkosten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ab April können die Nürnberger mit Ryanair gen Italien abheben. Zwei Mal wöchentlich fliegt die Airline nach Neapel und Pisa. Reisende können dort nicht nur Pizza und Pasta schlemmen, sondern auch tief in die Geschichte unserer Vorfahren eintauchen.

Der Golf von Neapel ist für Mittelmeerliebhaber eine absolute Augenweide im Sommer. © Colourbox.de



Am Freitag gab die Airline in einer Pressemitteilung bekannt, dass mit dem Sommerflugplan zwei weitere neue Ziele vom Airport Nürnberg angesteuert werden. Ab April geht es zwei Mal wöchentlich nach Neapel und Pisa. Erstere Stadt liegt im Süden des Landes direkt am Mittelmeer. Dort befindet sich auch der immer noch aktive Vulkan Vesuv, der zu Zeiten der Römer die Siedlung Pompeji unter Schutt und Asche begrub. Touristen können die Ruinen besichtigen, ebenso zahlreiche Paläste und Kirchen.

In Pisa lockt neben dem schiefen Turm auch der Dom, eine Kathedrale aus weißem Marmor, die Besucher an. In den zahlreichen Restaurants im historischen Zentrum, lassen sich nach Herzenslust Pizza, Pasta und Co. mit einem regionalen Chianti-Wein aus der Toskana genießen.

Insgesamt 20 Flugrouten bietet Ryanair am Standort Nürnberg bereits an. Dazu gehören ebenso die neuen Strecken nach Crotone, Marrakesch und Zadar.

Auch bei den Preisen will die Airline weiter Anreize schaffen. Gepäck bis zehn Kilogramm wird für acht Euro transportiert. Bis 20 Kilogramm kostet es 25 Euro.

evo