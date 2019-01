Zahlreiche Faschingsbegeisterte pilgerten am Sonntagmittag zum Albrecht-Dürer-Airport, um in Abflughalle 2 eine bunte und vor allem närrische Party zu starten. Tänzerinnen und Tänzer der Nürnberger Luftflotte und viele weitere stürmten außerdem die Landebahn.

Kreativ, liebevoll und maßgeschneidert - die Faschingsgesellschaft hat sich in Schale geworfen und wetteiferte um das Outfit des Abends. Der Gute-Laune-Pegel war bereits in den frühen Abendstunden auf Anschlag. Ob sexy, fantasievoll oder angsteinflößend - Nürnberg kann Fasching! Hier kommen die Kostüme des Abends.

Warum wurde im November 1985 eine Kellnerin hinterrücks ermordet? Was trieb den "Vampir" von Nürnberg an, der das Blut seiner Opfer trank? Warum schoss ein Mann anno 1982 in einer Diskothek mit einer Pistole um sich? Und wer tötete im September 1917 den Polizisten Ludwig Weber am Fischbacher Eisweiher? Es sind Fragen wie diese, die Nürnberg heute noch beschäftigen. Die Lokalredaktion blickt zurück auf geklärte und ungeklärte Mordfälle.