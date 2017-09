Beschädigte Gleise am U-Bahnhof Plärrer werden saniert

Ab Montag: Abends bis zu zwölf Minuten Wartezeit auf die nächste U-Bahn

NÜRNBERG - Ab Montag werden am U-Bahnhof Plärrer die Betonlängsbalken der Gleise saniert. Die Arbeiten dauern bis voraussichtlich Freitag, 27. Oktober, und finden täglich ab 21 Uhr bis zum Betriebsbeginn am nächsten Morgen statt.

Die Arbeiten beginnen am Montag und enden voraussichtlich am 27. Oktober. © News5



Da am Montag, 25. September, die Betonlänsbalken der Gleise am U-Bahnhof Plärrer saniert werden, kann es abends zu längeren Wartezeiten von bis zu zwälf Minuten kommen. Vorraussichtlich dauerndie Arbeiten bis Freitag, 27. Oktober, und finden täglich ab 21 Uhr bis zum Betriebsbeginn am nächsten Morgen statt.

In dieser Zeit ist zwischen den Bahnhöfen Gostenhof und Weißer Turm sowie zwischen Rothenburger Straße und Opernhaus nur jeweils ein eingleisiger Betrieb möglich, weil an dem zweiten Gleis gearbeitet wird. Zwischen Gostenhof und Weißer Turm verkehren die Züge der U-Bahn-Linie U 1 (Langwasser Süd – Hardhöhe) ab 21 Uhr bis Betriebsschluss im Zehn-Minuten-Takt.

Die U-Bahn-Linie U 3 (Gustav-Adolf-Straße – Nordwestring) wird geteilt und fährt ab 21 Uhr zwischen Nordwestring und Hauptbahnhof sowie zwischen Rothenburger Straße und Gustav-Adolf-Straße. Auf diesen Abschnitten rollt die U 3 im Zwölf-Minuten-Takt. Fahrgäste, die zwischen Hauptbahnhof und Rothenburger Straße unterwegs sind, können die Züge der U-Bahn-Linie U 2 (Röthenbach – Flughafen) nut-zen. Auf der U 2 kommt alle zwölf Minuten eine Bahn, die Verkehrs-AG setzt Langzüge ein.

Keine mehrwöchige Sperrung dank eines Spezialdübels

Die Verkehrs-AG wendet seit 2016 bei der Sanierung ein neues Verfahren an, das sich erstmals in den Bahnhöfen Gostenhof, Bärenschanze und Maximilianstraße bewährt hat. Dank eines Spezialdübels, der in Nürnberg gefertigt wird, ist es möglich, die Arbeiten ausschließlich in den Abend- und Nachtstunden durchzuführen. Die mehrwöchige Komplettsperrung eines Gleises und Bahnhofes ist damit nicht mehr nötig.

Die Sanierung ist erforderlich, weil der Beton der Längsbalken durch die ständige Belastung altersbedingt teilweise schadhaft geworden ist, insbesondere in den U-Bahnhöfen. An manchen Stellen ist Beton durch Korrosion abgeplatzt, auf Dauer geht das zulasten der Stabilität der Gesamtkonstruktion. Die Gleise könnten dann nicht mehr im üblichen Tempo befahren werden.

Zu allen Baumaßnahmen hat die VAG eine Information in den Zügen ausgelegt. Aktuelle Auskünfte gibt es stets auch unter vag.de. Persönliche Beratung bieten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des VAG-Servicetelefons unter (09 11) 2 83-46 46.

