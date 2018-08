Besser als Abschuss: Stadt richtet Ruhezone für Gänse ein

NÜRNBERG - Sie wurden erst mit Futter gelockt, jetzt verdrecken sie den Strand am Wöhrder See. Die Nachricht, dass einige der Gänse zur Abschreckung der Artgenossen abgeschossen werden könnten, hat für Aufsehen gesorgt. Die Stadt jedoch macht noch viel mehr, um das Gänseproblem zu lösen.

Die Kanadagänse rund um den Wöhrder See sollen nun am Nordufer auf Höhe der Dr.-Carlo-Schmid-Straße Entspannung finden - und damit den Menschen wieder den Strand überlassen. Foto: Eduard Weigert



"Gänsebereich" steht auf den neuen Schildern am Wöhrder See. Und: "Ufer und Wiese für Gänse reserviert". Aber keine Sorge: Die Stadt hat noch lange nicht kapituliert. Das Schild steht schließlich nicht am Badestrand, den die Tiere für sich erobert haben. Nein: Es weist auf eine Ruhezone für gestresste Tiere hin, die am Nordufer auf Höhe der Dr.-Carlo-Schmid-Straße Entspannung finden können und sich dort hoffentlich so wohl fühlen, dass sie den Strand wieder den Menschen überlassen.

Der Bereich ist einer von vier rund um den Wöhrder See, die künftig dem Federvieh gehören sollen. Für den Menschen heißt das, dass man die Tiere dort am besten in Ruhe lässt, den Hund an die Leine nimmt, dort nicht angeln oder baden geht. Abgeschossen wurden bislang übrigens noch keine Gänse.

