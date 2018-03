Einsatz für die Höhenrettungs-Spezialisten der Nürnberger Feuerwehr: Auf dem Neubau der Wache 1 im Nürnberger Westen stürzte am Montagnachmittag ein Arbeiter in einen drei Meter tiefen Schacht. Er erlitt dabei mittelschwere Verletzungen.

Als die Elektrizität ihren Siegeszug antrat und nach und nach im Alltag Einzug hielt, wurden hier Schalter, Zähler und andere Apparaturen gefertigt. Heute lässt es sich im "Rilkepark" in St. Johannis nicht nur ruhig wohnen, hier haben auch moderne Dienstleister ein passendes Domizil gefunden.

Eine halbe Stunde lang sprudelte am Samstagabend Wasser aus dem Leck an einer Wasserleitung in der Maximilianstraße. Die Folgen sind immer noch zu sehen.