Betrug: 57-jähriger Autohändler steht vor Gericht

Der Traum von Ferrari, Porsche und Co. platzte - vor 53 Minuten

NÜRNBERG - Er handelte mit Flitzern, die wohl das Herz eines jeden Autofans höher schlagen lassen - jetzt muss sich ein 57-Jähriger vor dem Landgericht verantworten. Nicht nur, dass er Karossen verkaufte, die er gar nicht verkaufen durfte. Er prellte Verkäufer auch noch um Anzahlungen.

Die Langhaarperücke unter seinem Käppi hat er zu einem Zopf gebunden, er trägt eine große Sonnenbrille und dicke Ringe an den Fingern. Vor Prozessbeginn sieht Peter V. (Name geändert) noch schlimmer aus als man Gebrauchtwagenhändler in klischeebeladenen Filmen darstellen würde. Als das Gericht den Sitzungssaal betritt und die Fotografin einer Boulevard-Zeitung verschwindet, nimmt er die Kostümierung ab. Zum Vorschein kommt ein Mann, der so gepflegt und anständig aussieht, dass man verstehen kann, warum die Kundschaft gerade bei ihm noble Autos einkaufte. Als die Anklage verlesen wird, versteht man auch, warum er in der Presse lieber nicht erkannt werden möchte.

Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft wiegen schwer: Betrug, Unterschlagung, Untreue - und das gleich mehrfach und über Jahre hinweg. Und doch wird der 57-Jährige wohl mit einem blauen Auge davonkommen, muss wohl noch nicht einmal ins Gefängnis.

Angeklagter gesteht Taten

Vor Gericht räumt er ein, dass er die Taten, die ihm zur Last gelegt werden, begangen hat. So gibt er etwa zu, dass er kurz vor Weihnachten im Jahr 2009 einem Kunden für 50.000 Euro einen geleasten Ferrari Testarossa andrehte und das Geld einsteckte - der Kunde mit dem Flitzer aber nichts anfangen konnte, weil Peter V. ihm keinen Fahrzeugbrief übergab. Das konnte der Angeklagte auch nicht - schließlich hatte er den Ferrari selbst nur geleast. Ein Jahr später ein ähnliches Spiel - nur dass es dabei nicht um einen Ferrari, sondern um einen Porsche Cayenne Turbo für 51.000 Euro ging. Das Spiel wiederholte sich noch sechs weitere Male.

Der Autohändler hatte auch noch eine weitere Masche auf Lager: Er verkaufte im Kundenauftrag Autos und rückte dann den Erlös nicht heraus. Ein früherer Porsche-Besitzer sah so nichts von den 45.000 Euro, die sein Schlitten erzielte. Auch ein früherer Bentley-Fahrer ist jetzt um 71.000 Euro ärmer.

Masche Nummer 3: Peter V. ließ sich Geld geben, lieferte die versprochenen Autos jedoch nicht. Warum aber wird jemand, der 50 Jahre lang (fast) straffrei gelebt hat, plötzlich kriminell? Einer der beiden Verteidiger meint, dass sein Mandant einem Kredithai aufgesessen sei. Obendrein blieben auch noch erhoffte Steuerrückerstattungen vom Finanzamt aus.

Jetzt wird auch noch das Strafverfahren teuer. Nicht nur, dass der 57-Jährige für die Schäden, die er verursacht hat, aufkommen muss, er muss auch noch eine happige Geldstrafe bezahlen. Dafür bleibt er aber auch weiterhin auf freiem Fuß. Nach Rechtsgesprächen teilte das Gericht mit, dass er für den Fall eines Geständnisses mit einer Freiheitsstrafe zwischen einem Jahr und neun Monaten und zwei Jahren auf Bewährung davonkommt und obendrein eine Geldstrafe in Höhe von 720 Tagessätzen zu je 80 Euro (57.600 Euro) bezahlen muss.