Betrug in 14 Fällen: Fränkischer Projektentwickler vor Gericht

Teure Planungs- und Erschließungsarbeiten abgerechnet - Genehmigung blieb aus - vor 26 Minuten

NÜRNBERG - Er soll Baugrundstücke verkauft haben, die gar nicht bebaut werden durften – im Amtsgericht Nürnberg wird einem 65-jährigen Projektentwickler gewerbsmäßiger Betrug in 14 Fällen vorgeworfen.

Der Projektentwickler soll Baugrundstücke verkauft haben, die gar nicht bebaut werden durften – im Amtsgericht Nürnberg wird einem 65-Jährigen gewerbsmäßiger Betrug in 14 Fällen vorgeworfen. © Roland Weihrauch/dpa



Der Projektentwickler soll Baugrundstücke verkauft haben, die gar nicht bebaut werden durften – im Amtsgericht Nürnberg wird einem 65-Jährigen gewerbsmäßiger Betrug in 14 Fällen vorgeworfen. Foto: Roland Weihrauch/dpa



In Fürths Behörden arbeiten nur Sturköpfe, einige seiner Kunden seien schwer von Begriff und die Staatsanwaltschaft habe ohnehin den falschen Mann auf die Anklagebank gesetzt – wortreich, ohne Punkt und Komma poltert der Projektentwickler vor dem Schöffengericht im Sitzungssaal des Amtsgerichts Nürnberg drauf los. Tenor: Er selbst habe nichts falsch gemacht.

Trifft die Anklage von Staatsanwalt Carsten Schuller zu, ist das Gegenteil der Fall: Um gut 120.000 Euro habe der Angeklagte Menschen, die vom Eigenheim träumten, geprellt. Zwischen Februar 2015 und Oktober 2016 vereinbarte er mit interessierten Bauherren, für sie Erschließungs- und Planungsleistungen zu übernehmen, damit sie bald bauen könnten, wie sie es sich vorstellten.

Der Haken: Die Grundstücke, die er anbot, waren (noch) kein Bauland. Doch die, wie er sie bezeichnete, "Planungs- und Reservierungsaufträge" ließ er sich mit einigen Tausend Euro bezahlen – die Kunden überwiesen, wollten sie sich doch ihr Bauland sichern. Die Grundstücke lagen im Fürther Stadtteil Vach, an der Hardhöhe und in Wolkersdorf.

Grundstück in Schwabach Wolkersdorf angeboten

Was die Kunden nicht ahnten: Der Mann, der ihnen in seinem Nürnberger Büro versicherte, dass es sich um "Bauland" handle und auch die Bebauung mit einem Bungalow "problemlos" möglich sei, spiegelte ihnen nur vor, dass umfangreiche Bauvorbereitungen im Gange seien. Dass die Baugenehmigungen auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht erteilt würden, nahm er zumindest billigend in Kauf – so der Staatsanwalt. Besonders dreist: Im April 2016 soll er im Internet ein Grundstück in Schwabach Wolkersdorf angeboten haben, dass der Eigentümer nicht einmal verkaufen wollte.

Streitpunkte: Bäume und Biotope vor Ort

Dass es schwierig werden würde, im Fürther Stadtteil Vach zu bauen, will der angeklagte Projektentwickler (Verteidiger: Martin Gelbricht) seinen Kunden von Anfang an erklärt haben. Über den Bebauungsplan des Grundstücks sei im Stadtrat diskutiert worden, eine knappe Mehrheit habe gegen Bauland entschieden – Streitpunkte seien unter anderem die Bäume und Biotope vor Ort gewesen. Aus seiner Sicht standen die Chancen dennoch gut, doch noch eine Baugenehmigung zu erhalten. Dass dies letztlich scheiterte, liege an der leistungsschwachen Kläranlage der Gegend.

Und nach dem Skandal mit P & P (als der Bauträger im Grundigpark baute, wurden 75 geschützte Bäume unrechtmäßig gefällt) habe ihm die Stadt eben keine Genehmigung mehr geben wollen. Im Übrigen seien die Gelder der Kunden nie an ihn direkt geflossen, sondern an die Immobilien-Firma für die er arbeitet – dort sei er einfacher Mitarbeiter, nicht einmal Geschäftsführer.

Was das Ende vom Lied ist

Dass der Angeklagte vor allem groß aufspricht, davon ist ein Rentner aus Fürth überzeugt. Nötige Baugenehmigungen habe der Projektentwickler erst "einen Klacks" genannt, später räumte er ein, dass es aufgrund von Abwasserproblemen schwierig werden könnte. Das Ende vom Lied: Die Schwester des Rentners verkaufte gleich mehrere Grundstücke, zwei Familien bauten erfolgreich.

Doch in weiteren Fällen wurden sie per Zivilklagen dazu verurteilt, die Grundstücke wieder zurückzunehmen: Die Käufer hatten keine Baugenehmigung erhalten. Der Prozess wird mit weiteren Zeugen fortgesetzt.

Ulrike Löw