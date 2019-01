Betrug mit Bankkarten: Kripo Nürnberg identifiziert Taschendiebe

Wo sich das Duo derzeit aufhält, ist nicht bekannt - vor 12 Minuten

NÜRNBERG - Die Kripo Nürnberg hat jetzt zwei mutmaßliche Taschendiebe ermittelt, die in Nürnberg einer 66-Jährigen den Geldbeutel gestohlen und mit ihrer Bankkarte Bargeld abgehoben hatten.

Auf die Spur der Beschuldigten ist die Polizei gekommen, weil die beiden Osteuropäer, 46 und 48 Jahre alt, in einer Bankfiliale beim Abheben mit der geklauten EC-Karte von einer Kamera aufgenommen worden waren. Nach der Auswertung des Filmmaterials und einem Abgleich mit der Bilddatenbank war für die Beamten kein Zweifel, die beiden Männer waren identifiziert. Wo sich das Duo derzeit aufhält, ist der Polizei allerdings nicht bekannt.

Mitte November haben die beiden Männer einer Kundin in einem Nürnberger Verbrauchermarkt in der Kilianstraße aufgelauert. Sie warteten auf einen günstigen Moment. Als die 66-Jährige ihren Warenkorb kurz nicht im Blick hatte, schlugen die Kriminellen zu. Sie klauten das Portemonnaie und machten sich aus dem Staub. Wenig später hoben sie Geld ab. Mit derselben Masche traten die Verdächtigen auch in Marktheidenfeld (Kreis Main-Spessart) auf.

