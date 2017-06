Betrügerische Sammler ziehen durch Nürnberg

Bettler sammeln angeblich für gemeinnützige Organisationen - vor 14 Minuten

NÜRNBERG - Seit Wochenbeginn sind wieder vermehrt betrügerische Sammler in der Innenstadt unterwegs. Zwei 14- und 17-jährige Jugendliche wurden an Fronleichnam am Vestnertor vorläufig festgenommen.

Die Masche der unseriösen Sammler ist bekannt: Oftmals geben sie sich als gehörlos oder taubstumm aus oder gaukeln vor, für einen guten Zweck Spenden zu sammeln. Auch in Nürnberg gibt es aktuell einige Fälle. "Wir stellen fest, dass seit Anfang der Woche vermehrt im Innenstadtbereich osteuropäische Bettler ohne eine seriöse Legitimation unterwegs sind“, sagt Polizeisprecher Robert Sandmann.

An Fronleichnam gingen der Polizei zwei der Sammler ins Netz. Am Nachmittag nahm sie zwei 14- und 17-jährige Rumänen vorläufig fest, die sich als Vertreter des Verbands für Taubstumme ausgegeben und rund um das Fränkische Bierfest Spenden gesammelt hatten. Ihren Erlös in Höhe von 56 Euro behielt die Polizei ein. Anschließend kamen die beiden Jugendlichen wieder auf freien Fuß. Wer die geschädigten Spender sind, ist nicht bekannt.

Die 56 Euro gehen an die Staatskasse. Dies ist der Fall, wenn Bettler die Spender in die Irre führen. Anders verhält es sich bei Bettlern, die knien. Bei der sogenannten Demutsbettelei landen sichergestellte Summen im Stadtsäckel.

Bereits Anfang der Woche gingen betrügerische Sammler in der Lorenzkirche auf Tour, wurden allerdings schnell aus dem Gotteshaus hinauskomplimentiert. Auch in einem Bekleidungshaus in der Innenstadt sprachen Sammler Kunden an.

Am Mittwochabend wurden zudem am Stadtstrand und in der Nähe des Kinos Cinecittà zwei Bettler gesichtet, die mit einem Klemmbrett Unterschriften und Geld sammelten. Die scheinbar Taubstummen handelten angeblich im Auftrag von Handicap International. Die unabhängige gemeinnützige Organisation warnt auf ihrer Homepage hingegen vor der betrügerischen Masche: "Handicap International führt prinzipiell keine Haussammlungen und zurzeit auch keine Straßensammlungen durch. Die internationale Hilfsorganisation für Menschen mit Behinderung arbeitet nur im Rahmen allgemein anerkannter Methoden zur Spendenwerbung und trägt das Spendensiegel des DZI."

Betrüger sind schwer zu greifen

Für die Polizei ist es oftmals schwierig, die Betrüger zu fassen. Zwar sind die Streifen nach Sandmanns Aussage meistens relativ zeitnah vor Ort. Oftmals sind die Sammler, die schnell merken, ob sie vielleicht beobachtet werden, dann aber schon verschwunden - oder der Anrufer ist selbst nicht mehr in der Nähe, um den Beamten Hinweise über den Verbleib der Sammler zu geben.

Sandmann rät zur Vorsicht: Wenn jemand den Eindruck hat, dass es sich bei Spendensammlern um Betrüger handelt, kann er - wie in allen Fällen, bei denen er etwas Verdächtiges zu beobachten glaubt - die Polizei verständigen. Diese schickt eine Streife und stellt die Personalien der Sammler fest. Sandmann empfiehlt dem Anrufer, in der Nähe zu bleiben, um der Polizei die Beobachtungen zu schildern oder mitzuteilen, in welche Richtung sich die möglichen Betrüger bewegt haben.

Gleichzeitig rät er dringend davon ab, auf eigene Faust zu versuchen, mutmaßliche Betrüger festzuhalten und sich dadurch selbst in Gefahr zu begeben. Dies stehe in keinem Verhältnis zur möglichen Strafe von Betrügern, die schnell wieder auf freien Fuß kämen, nachdem ihr gesammeltes Geld sichergestellt worden sei.

"Wir haben auf die Thematik ein Auge", sagt Sandmann. Er rechnet allerdings damit, dass die osteuropäischen Bettler, die häufig nur einige Tage in einer Stadt sind, bald weiterziehen werden.

Johannes Handl