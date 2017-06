Betrunken durch Nürnberg: Lkw kracht in Hauswand

NÜRNBERG - Bei einem Unfall in der Ansbacher Straße in Nürnberg ist am Montagmorgen ein Autotransporter in einen parkenden Lkw gekracht. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der stehende Lastwagen in ein Wohnhaus geschoben.

Gegen 6 Uhr krachte ein 39-Jähriger mit seinem Autotransporter in einen parkenden Lkw. Dieser wurde durch den Aufprall in ein Wohnhaus in der Ansbacher Straße geschoben. Foto: Michael Matejka



Ein Autotransporter ist am Montagmorgen gegen 6 Uhr in der Ansbacher Straße gegen einen parkenden Lkw gekracht. Nach Polizeiangaben hatte der 39-jährige Fahrer die Kontrolle über seinen Sattelzug verloren und war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Aufprall war so heftig, dass der geparkte Lastwagen in ein Wohnhaus geschoben wurde. Verletzt wurde niemand.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der 39-Jährige mehr als ein Promille Alkohol im Blut. Bei dem Unfall wurden noch weitere parkende Autos beschädigt. Inwieweit die Neuwagen auf dem Transporter in Mitleidenschaft gezogen wurden, ist unklar. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 200.000 Euro. In der Ansbacher Straße ist derzeit eine Spur für Bergungsarbeiten gesperrt. Die Buslinie 67 fährt in beiden Richtungen zwischen Schnelldorfer Str. und Rangaustr. eine Umleitung.

