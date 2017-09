Betrunkene prügeln am Plärrer auf Mann ein

Das Opfer erlitt eine Platzwunde am Kopf - Haftantrag für die Täter - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Zwei betrunkene Männer schlugen am Dienstagnachmittag am Nürnberger Plärrer auf einen dritten Mann ein und fügten ihm so eine Platzwunde am Kopf zu. Gegen die beiden Täter wurde ein Haftantrag gestellt.

Augenzeugen alamierten gegen 15.30 Uhr die Polizei, da zwei Männer im Alter von 36 und 39 Jahren auf einen weiteren 39-Jährigen einprügelten. Das Opfer erlitt daduch eine Platzwunde am Kopf. Die Polizeibeamten nahmen die beiden Angreifer vorläufig fest und der Rettungsdienst brachte das Opfer ins Krankenhaus.

Warum es zu der Schlägerei kam, ist noch unklar. Allerdings war keiner der wohnsitzlosen Beteiligten zum Tatzeitpunkt nüchtern. Der geringste Atemalkoholwert, den die Beamten maßen, lag bei zweieinhalb Promille.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird am Mittwoch bei Gericht darüber entschieden, ob die beiden mutmaßlichen Täter in Haft müssen.

