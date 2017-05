Betrunkene schlugen in Nürnberger Disko aufeinander ein

36-Jähriger trat gegen den Kopf eines 20-Jährigen - vor 53 Minuten

NÜRNBERG - Am frühen Sonntagmorgen kam es zwischen drei betrunkenen Gästen einer Nürnberger Diskothek in der Klingenhofstraße zu einem heftigen Streit. Erst schlugen alle aufeinander ein, dann trat einer der Männer gegen den Kopf eines am Boden liegenden 20-Jährigen.

In dem Tanzlokal an der Klingenhofstraße gerieten drei alkoholisierte Männer im Alter von 20, 32 und 36 Jahren kurz nach 4.30 Uhr in einen heftigen Streit. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost schlugen alle drei Beteiligten aufeinander ein. Im weiteren Verlauf soll es auch zu Fußtritten seitens des 36-Jährigen gegen den Kopf des mittlerweile am Boden liegenden 20-Jährigen gekommen sein.

Eine zufällig in der Diskothek anwesende Polizeistreife wurde auf die Schlägerei aufmerksam und beendete diese umgehend.

Während der 32-Jährige offensichtlich unverletzt blieb, brachte der Rettungsdienst die beiden anderen Beteiligten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei erlitten die beiden keine schweren Verletzungen.

Die Polizeibeamten ermitteln nun gegen die 20-jährigen und 32-jährigen Schläger wegen des Verdachts der vorsätzlichen Körperverletzung. Der 36-Jährige muss sich wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird ein Ermittlungsrichter über die Haftfrage des 36-Jährigen entscheiden, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat.

