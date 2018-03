Betrunkene Schwestern schlagen Polizistinnen dienstunfähig

1,8 Promille im Blut - Duo trat einer Beamtin gegen den Kopf - vor 1 Minute

NÜRNBERG - Weil zwei Schwestern im Alter von 17 und 18 Jahren über 1,8 Promille im Blut hatten, sollten sie in Gewahrsam genommen werden. Dabei rastete das Duo aus und verletzte zwei Nürnberger Polizistinnen erheblich.

Gegen 21.15 Uhr wurde am Montag eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd in die Grünanlage am Tiroler Platz beordert, weil die beiden Teenager angeblich von Jugendlichen belästigt wurden. Beim Eintreffen stellten die Beamten jedoch fest, dass die jungen Frauen im Alter von 17 und 18 Jahren alkoholisiert auf einer Bank saßen und ein Bekannter sich um sie kümmerte.

Weil bei beiden über 1,8 Promille festgestellt wurden, sollten sie in Gewahrsam genommen und ihrer Mutter übergeben werden. Dabei zeigten sie sich jedoch äußerst aggressiv und wehrten sich, sodass die Unterstützung weiterer Streifen erforderlich war. Die Mädchen schlugen auf zwei Beamtinnen ein, zogen sie an den Haaren und kratzten sie. Einer Polizistin traten sie sogar gegen den Kopf. Insgesamt zwei Beamtinnen zogen sich erhebliche Verletzungen zu und mussten daraufhin im Krankenhaus behandelt werden. Beide sind bis auf weiteres dienstunfähig.

Die betrunkenen Mädchen wurden ebenfalls zur Ausnüchterung ins Krankenhaus gebracht. Da sie sich jedoch immer noch agressiv verhielten, mussten sie von der Polizei begleitet werden. Die erziehungsberechtigte Mutter wurde verständigt.

Gegen das Duo wurde Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte sowie Körperverletzung und Beleidigung erstattet.

