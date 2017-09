Betrunkener demoliert Autos in Nürnberg Galgenhof

Über 2000 Euro Schaden an parkenden Fahrzeugen - vor 47 Minuten

NÜRNBERG - Ein 26-jähriger Randalierer hat in der Nacht zum Freitag im Nürnberger Süden mehrere Fahrzeuge beschädigt. Der Tatverdächtige konnte festgenommen werden und wurde in der Polizeiinspektion Nürnberg-West ausgenüchtert.

Ein stark betrunkener Mann soll laut der Nürnberger Polizei in der Nacht zum Freitag, gegen 2.45 Uhr in der Körnerstraße und Pillenreuther Straßen mehrere Krafträder umgeworfen und an mehreren Pkws die Außenspiegel abgetreten haben.

Nachdem der Mann bei seiner Festnahme stark alkoholisiert war, musste er sich einer Blutentnahme unterzeihen. Der durch ihn angerichtete Sachschaden wird auf über zweitausend Euro geschätzt. Die Polizei hinterließ für die betroffenen Fahrzeughalter entsprechende Hinweiszettel mit der Bitte um Kontaktaufnahme zur Dienststelle und leitete gegen den 26-Jährigen ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

lye