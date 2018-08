Betrunkener Mann attackiert Busfahrer in Nürnberg

NÜRNBERG - Ein betrunkener Fahrgast hat am Dienstagabend im Stadtwesten einen Busfahrer beleidigt. Damit nicht genug: Der Mann wollte den Fahrer auch noch mit einem Kinderwagen schlagen.

Gegen 21.15 Uhr fuhr der rabiate 44-Jährige in Begleitung seiner Frau und zwei Kindern mit einem Linienbus. Aus bislang unbekannter Ursache kam er während der Fahrt zu Fall und stürzte zu Boden. In der Folge beleidigte der sichtlich alkoholisierte Mann den Busfahrer.

Dieser sprach den ungehaltenen Fahrgast an der Haltestelle an der Gustav-Adolf-Straße auf sein Verhalten an. Der Randalierer ließ sich nicht beruhigen und versuchte in der Folge sogar, den Busfahrer mit einem mitgeführten zusammengeklappten Kinderwagen zu attackieren. Zeugen schritten beherzt ein und konnten den Angriff unterbinden.

