Betrunkener prügelt sich durch die Nürnberger Altstadt

27-Jähriger griff Polizei an und schlug Windschutzscheibe durch - vor 48 Minuten

NÜRNBERG - Er schlug die Windschutzscheibe eines fahrenden BMW ein: Ein 27-Jähriger drehte nach einem Kneipenbesuch in der Nürnberger Altstadt völlig durch. Selbst die Polizei arbeitete sich an dem Betrunkenen auf.

Es begann in einer Bar - und mit wirren Szenen an der Garderobe: Ein 27-Jähriger nahm in der Nacht auf Sonntag willkürlich Jacken an sich, rannte aus dem Lokal. Der Besitzer eines Mantels reagierte humorfrei auf die Aktion des Mannes und verfolgte ihn. Vor der Bar stellte er den völlig Betrunkenen und geriet mit ihm in Streit.

Offenbar der Startschuss für weitere Aggressionen des Jacken-Diebes: Noch bevor die Polizei deeskalierend eingreifen konnte, rannte der 27-Jährige auf das Kopfsteinpflaster der Weißgerbergasse und schlug dort die Windschutzscheibe eines vorbeifahrenden BMW ein.

"Auch bei Anwesenheit der Polizei zeigte sich der Beschuldigte weiterhin äußerst aggressiv und wollte seinen Streit mit den anderen Gästen jetzt handfest austragen", heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei, die mit einer Streife eingriff. Der 27-Jährige wurde zu Boden gebracht, wehrte sich dagegen aber massiv. Ein Polizist wurde an der Hand verletzt. Er blieb aber weiterhin dienstfähig.

Erst weitere Streifen konnten den Mann bändigen. Sein Kneipenabend in der Nürnberger Altstadt endete auf der Polizeiwache.

tl

