Betrunkener will Taxifahrer prellen und vergisst Geldbeutel im Auto

21-Jähriger schlug mit Skateboard Fensterscheibe ein - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein 21-Jähriger wollte in Nürnberg einen Taxifahrer prellen und flüchtete ohne zu zahlen. Dann aber fiel ihm auf, dass er seinen Geldbeutel in dem Fahrzeug vergessen hatte. Also kehrte er noch einmal zurück, diesmal mit einem Skateboard.

Ein 21-Jähriger ließ sich in der Nacht zum Samstag mit einem Taxi in die Allersberger Straße fahren. Als er den Fahrpreis begleichen sollte, flüchtete der Mann. Er kam jedoch nicht weit, denn schon nach kurzer Zeit stellte der Täter fest, dass er dummerweise seine Geldbörse im Taxi vergessen hatte. Also kehrte er noch einmal zum Fahrzeug zurück.

Mit einem Skateboard schlug er die Seitenscheibe des Taxis ein, um an seine Geldbörse zu gelangen. Daraufhin flüchtete der Mann erneut. Doch einer Streife der Nürnberger Polizei gelang es schon wenig später den 21-Jährigen in seiner Wohnung festzunehmen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille, so die Polizei. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts der Räuberischen Erpressung verantworten.

jm