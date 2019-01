Betrunkener zeigt mehrfach Hitlergruß vor Nürnberger Bar

Mann ließ sich von Personal nicht von seinem Verhalten abbringen - vor 14 Minuten

NÜRNBERG - Ein Betrunkener hat am Sonntag in und vor einer Bar in der Innenstadt mehrfach den Hitlergruß gezeigt. Gegen den 51-Jährigen wird nun strafrechtlich ermittelt.

Der Tatverdächtige war zunächst Gast einer Bar in der Adlerstraße. Als der Mann dort gegen drei Uhr dadurch auffiel, dass er mehrfach den Hitlergruß zeigte, verwiesen ihn Angestellte zunächst der Bar. Da der Mann sich jedoch auch an der frischen Luft nicht beruhigte und wiederholt durch entsprechende Gesten auffiel, verständigte man schließlich die Polizei.

Die eingetroffenen Beamten der Polizeiinspektion Mitte nahmen den deutlich alkoholisierten Mann mit zur Wache. Außerdem leiteten sie gegen den 51-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen ein.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

rus