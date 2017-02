Bewusstlos in Tiefgarage: Mann stirbt an Überdosis

NÜRBERG - Nach einer Überdosis brach ein 31-Jähriger in einer öffentlichen Tiefgarage in Nürnberg zusammen. Nun starb der Mann vor wenigen Tagen im Krankenhaus.

Bereits Ende Januar war der Mann in einer öffentlichen Tiefgarage in der Gleißbühlstraße bewusstlos zusammengebrochen. Dort musste er von den Rettungskräften nach einer Überdosis Heroin reanimiert werden, wie die Polizei mitteilt.

Nach der Reanimation wurde der 31-Jährige in ein Krankenhaus in Nürnberg eingeliefert. Nun starb er vor wenigen Tagen an den Folgen des Vofalls.

