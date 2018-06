Bier, Baum, Blasmusik: Nürnberger Kärwa-Saison läuft

In Eibach, Gebersdorf und Kleinreuth wurde am Wochenende gefeiert - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Das triste Wetter tat der Stimmung keinen Abbruch: In Gebersdorf, Eibach und Kleinreuth wurden am Samstag die Kärwa-Bäume aufgestellt. Wir haben die Bilder zu den traditionellen Festen!

Hunderte waren allein in Eibach unterwegs, pilgerten dort zur Kärwa. © Michael Matejka



Ob bunte Regenbogenfarben in Kleinreuth, prächtige Rösser in Eibach oder gut besuchte Bierbänke in Gebersdorf: Am Samstag wurde in einigen Nürnberger Stadtteilen Kärwa gefeiert. Bei wolkenverhangenem Himmel ließen die Feierwütigen sich die Laune nicht nehmen und begingen das Fest ganz im Zeichen der Traditionen.

mch