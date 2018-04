1516 wurde bekanntermaßen das Bayerische Reinheitsgebot in München erlassen. Was in der hiesigen wie überregionalen Öffentlichkeit aber wenig Beachtung findet: In Nürnberg hat es ein solches Gebot mindestens 46 Jahre früher gegeben, wie der ehemalige Brauer Joch Sprotte in akribischer Kleinarbeit dokumentiert hat. Sein umfangreiches Archiv mit historischem Material - insgesamt 69 Ordner - wird er bald dem Nürnberger Stadtarchiv übergeben. © Armin Weigel/dpa