Bierabschluss in Nürnberg: Die etwas andere Prüfung

Stadt hat Auflagen an den Veranstalter gestellt - Abschlussparty in der "Bombe" - vor 48 Minuten

NÜRNBERG - Zehn Bars besuchen, zehn Biere trinken - und fertig ist der Bierabschluss. In Nürnberg können Studenten (und auch Nichtstudenten) heuer eine solche Prüfung ablegen. Am Ende gibt's eine Urkunde - doch in Wahrheit ist der Weg das Ziel.

Das Hannemann ist eine der Stationen beim Bierabschluss 2018. © Eduard Weigert



Prüfungen gibt es im Leben eines Studenten schon genug, sollte man meinen. Thermofluiddynamik hier, Internationale Politik da - und stets gibt es Noten oder zumindest Credit Points. Wer Glück hat, lernt dabei sogar noch etwas fürs Leben. Und doch gibt es eine Prüfung, bei der sich dieser Tage viele Menschen freiwillig anmelden, obwohl das sogar noch Geld kostet. Knapp 1000 User zeigen auf Facebook Interesse am sogenannten "Bierabschluss in Nürnberg - Sommersemester 18".

Das Erfolgsgeheimnis dieser Prüfung liegt auf der Hand: Die Absolventen müssen keinerlei Lehrbücher wälzen oder nicht enden wollende Vorlesungen besuchen. Sie müssen lediglich: Bier trinken. Zwölf Bars (siehe Karte) machen mit, wer in zehn davon Gerstensaft die Kehle herunterspült und das im im Enchilada für 4,90 Euro ausgegebenen "Studienheft" protokollieren lässt, hat ihn erreicht, den Bierabschluss. Wer mehr trinkt, hat sogar Chancen auf einen Master- beziehungsweise Doktortitel.

Am 5. Juni steigt der Nürnberger Kneipenmarathon, der von einem Frankfurter Marketingunternehmen initiiert wird und so oder in ähnlicher Form auch in Würzburg, Regensburg, Darmstadt, Gießen und natürlich Frankfurt trinkfreudige Studenten ansprechen soll.

Die Stadt Nürnberg hat der Agentur dabei die Getränkegröße vorgeschrieben: Die Prüfungsbiere sollen in 0,2-Liter-Portionen ausgeschenkt werden - sodass die Absolventen am Ende nicht mehr als zwei Liter trinken müssen, um die Urkunde zu erhalten. Der Veranstalter hätte seine Teilnehmer gerne zehnmal 0,33 Liter konsumieren lassen, was der Stadt aber in der Summe zu viel Bier war.

Im vergangenen Jahr wurde der "Biercampus", ein vergleichbares Event eines anderen Veranstalters, unter anderem deswegen abgesagt. Die "University of Beer" war dagegen sogar mit einem gerichtlichen Eilverfahren vorgegangen - letztlich vergebens.

Bis 24 Uhr haben die Absolventen am 5. Juni Zeit, die Kneipen abzuklappern und ihre zehn Stempel im Studienheft zu sammeln, dann steigt in der Diskothek "Die Bombe" am Hallplatz die Abschlussfeier. Betrunken muss dafür übrigens niemand sein: Auch alkoholfreie Biere zählen in die Wertung.