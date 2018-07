Sieht aus wie an Fasching, nur mit besserem Wetter: Beim traditionellen Umzug zur Almoshofer Kärwa packen die Feiernden alles auf den Kostümtisch, was sie kriegen können - diesmal inklusive Schafkopf-Huldigung und Bitch-Volleyball. Und auch ein kleiner Seitenhieb gegen die geplante SEM darf nicht fehlen... Hier sind die Bilder!

Griechische Tänze und afrikanisches Essen: Beim Südstadtfest zelebrierten am Wochenende Tausende Besucher ihren bunten Stadtteil. Auf der Bühne standen Musiker aus aller Welt. Wir haben die Bilder!

Bei strahlendem Sonnenschein feierte der Tiergarten Nürnberg am Sonntag sein Sommerfest. Die Kinder konnten Vogelhäuschen für den Zoo bauen oder Marienkäfer-Steine gestalten.

Am Sonntag kamen wieder rekordverdächtig viele Käfer-Freunde bei bestem Wetter in Nürnberg zusammen. Für die ersten 250 Fahrzeuge gab es auch in diesem Jahr wieder eine Willkommenstüte.