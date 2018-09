Vom 12. bis zum 15. September dreht sich in der NürnbergMesse auch in diesem Jahr wieder alles um den grünen Daumen. Als einzige Fachmesse bietet die GaLaBau an einem Ort das gesamte Angebotsspektrum von der Pflanze bis zur Maschine - mit spektakulären Neuerungen, moderner Technik und grünen Klassikern.