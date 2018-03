Biersteuer hinterzogen: Haftstrafen für zwei Nürnberger

2016 wurde der französische Fiskus um mehr als 13 Millionen Euro geprellt - vor 41 Minuten

NÜRNBERG - Um Biersteuer zu hinterziehen, bestätigten sie den Empfang von Bierlieferungen, die es gar nicht gab: Zwei Nürnberger wurden wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung verurteilt – geprellt wurde der französische Fiskus um mehr als 13 Millionen Euro.

Zwischen Januar und Juni 2016 hatten die beiden so getan, als seien regelmäßig Lastwagen, beladen mit Bier aus Frankreich, in eine Lagerstätte in die Nürnberger Klingenhofstraße gefahren. © dpa



Der Fiskus verdient am Feierabendbierchen – nach Angaben des Zolls werden etwa 1,9 Cent für ein 0,2-Liter-Glas kassiert, bei einem Seidla sind also 4,75 Cent drin. Viel ist das nicht, doch Kleinvieh macht bekanntlich am meisten Mist: In Frankreich schlägt die Biersteuer stärker zu Buche, in Großbritannien ist sie sogar etwa zehnmal so hoch wie in Deutschland.

Und so erdachte eine international agierende Biersteuer-Bande einen lukrativen Trick: Tausende Lastwagenladungen französischen Biers, die Rede ist von mehr als 31 Millionen Litern, wurden offiziell in Deutschland versteuert und dann auf dem Schwarzmarkt in Großbritannien verkauft.

Ein lukratives Geschäft, das nur möglich wurde, weil sich auch in Deutschland Helfer und Helfershelfer für derartige Scheinlieferungen fanden – wegen Beihilfe zu Steuerhinterziehung in sechs Fällen wurden zwei Nürnberger, beide 36 Jahre, verurteilt.

Ein dritter Mann wurde freigesprochen

Nach 21 Verhandlungstagen verhängte die 12. Strafkammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth gegen einen der beiden Männer vier Jahre und neun Monate Freiheitsstrafe, der andere kam mit zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung davon und muss zudem vier Monatsgehälter Geldstrafe berappen.

Ein dritter Mann (41) wurde vom Vorwurf der Beihilfe zur Steuerhinterziehung freigesprochen, kassierte jedoch eine viermonatige Bewährungsstrafe, weil er einen Revolver in seiner Wohnung hatte.

Zwischen Januar und Juni 2016 hatten die beiden, wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung verurteilten Nürnberger, so getan, als seien regelmäßig Lastwagen, beladen mit Bier aus Frankreich, in eine Lagerstätte in die Nürnberger Klingenhofstraße gefahren. Immer wieder observierten Ermittler das Gelände und sahen dabei keine Lastwagen. Mit "Hilfe" der verurteilten Nürnberger wurde der französische Fiskus um 13 Millionen und 744.484,30 Euro geprellt.

