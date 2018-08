Markus Söder ist endgültig im Wahlkampf angekommen. Nachdem er die SPD in München als politischen Gegner abschrieb ("Sie wird ersetzt durch die Grünen"), fuhr der Ministerpräsident nach Nürnberg. Genauer: nach Wöhrd. Dort schlüpfte er in seine Paraderolle als Bierzelt-Redner. Mit dabei waren neben Michael Frieser auch die Ex-Bundestagsabgeordnete Dagmar Wöhrl. Und auch das geplante Luftfahrtprogramm "Bavaria One" spielte eine Rolle. Die Bilder! © Michael Matejka