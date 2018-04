"Biggest Loser" Saki: "Das hat mein Leben total verändert"

Der Gewinner aus Nürnberg spricht über seine Pläne und die Zukunft - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mit einem Startgewicht von 189,6 Kilo trat er an: Saki aus Nürnberg hat bei der Sendung "The Biggest Loser" am meisten abgespeckt und sich so den Sieg gesichert. Im Interview erzählt er von seinem neuen - und schlankeren - Leben.

Vorher und nachher: Mit knapp 200 Kilo startete das ehemalige Schwergewicht Saki in den 'Biggest Loser' - Wettkampf. 94,5 Kilo hat er abgenommen und sein Startgewicht damit fast halbiert. © SAT.1/Guido Engels



NN: Saki, wie fühlt es sich an, den Titel geholt zu haben?

Saki: Es fühlt sich großartig an, "The Biggest Loser" 2018 zu sein!

NN: Worauf sind Sie am meisten stolz?

Saki: Nachdem ich mich viel zu lange nicht aufraffen konnte abzunehmen, bin ich besonders stolz, die lange und harte Zeit bei "The Biggest Loser" so erfolgreich hinter mich gebracht und mich bis zum Ende durchgebissen zu haben. Auch wenn es schwierig war, habe ich nicht aufgegeben und immer weitergekämpft. Das war hart, aber es hat sich gelohnt. Ich würde mich rückblickend immer wieder bei "The Biggest Loser" bewerben. Ich hätte das schon viel früher tun sollen!

NN: Was ist Ihnen am schwersten gefallen?

Saki: Am schwierigsten war für mich, so lange von meiner Frau und meinen Kindern getrennt zu sein. Ich habe meine Familie so sehr vermisst. Aber genau das hat mich wiederum auch immer wieder neu motiviert und bestärkt, nicht aufzugeben.

NN: Inwiefern hat sich Ihr Leben im Alltag verändert?

Saki: "The Biggest Loser" hat mein Leben total verändert. Ich bin sehr dankbar, diese Chance für einen Neuanfang bekommen zu haben. Ich habe tatsächlich ein neues Leben geschenkt bekommen, könnte man sagen. Ich kann fast alles machen, was ich vorher aufgrund des Übergewichts gar nicht oder nur eingeschränkt tun konnte: Mit den Kids herumtoben, viel Sport treiben, endlich mal Ferrari fahren und noch viel mehr. Alles in allem bin ich fitter, ausdauernder und gesünder als zuvor.

NN: Wie sind die Reaktionen von Freunden und Familie?

Saki: Meine Familie und meine Freunde freuen sich natürlich sehr für mich und sind stolz auf meine Leistung und dass ich jetzt - endlich! - in ein gesundes Leben starte.

NN: Was ist Ihr Ziel für die Zukunft?

Saki: Erstmal Gewicht halten und weiterhin ein aktives Leben führen. Außerdem möchte ich meine Erfahrungen an andere weitergeben. Ich habe ein Projekt geplant, um Menschen zu helfen, ihr Übergewicht in den Griff zu bekommen. Ihnen zu helfen, in ein neues gesundes Leben zu starten - so wie es "The Biggest Loser" mir ermöglicht hat. Zusätzlich ist ein Kochbuch in Planung, das ich zusammen mit meinem Ernährungscoach realisieren möchte, der mich auf meiner Abnehm-Reise intensiv begleitet hat. Eventuell werde ich eine eigene Produktlinie im Bereich Food mit eigenem Label auf den Markt bringen. Ihr seht, es gibt einiges zu tun für die Zukunft und ihr werdet sicher bald wieder von mir hören!

Interview: Anette Röckl