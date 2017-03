Bikes, Bouldern und mehr auf der Freizeit-Messe Nürnberg

NÜRNBERG - In der kommenden Woche lockt die Freizeit, Garten & Touristik im Nürnberger Messezentrum wieder jede Menge Besucher an. Fünf Tage lang, vom 15. bis 19. März, stellen insgesamt 850 Aussteller in acht Hallen ihre Angebote vor.

Bikes in Motorrad-Optik sind eine der vielen Attraktion der Freizeit Messe, die von 15. bis 19. März stattfindet. © Michael Matejka



Wer Sehnsucht nach Blumenpracht und viel Grün hat, ist in den Hallen 11 und 12 A gerade richtig. Hier führt Beatrix Schaffranka das Regiment – und will alle Sinne ansprechen. Das Auge sowieso und das Gehör mit Vogelgezwitscher. Und den Geruchssinn soll unter anderem ein Lavendelgarten betören.

"Dafür haben wir 500 Stöcke vortreiben lassen, denn gewöhnlich wären sie noch nicht so weit", erläutert die Floristmeisterin, die für Ausstellungen und Events aller Art und zur Produktentwicklung gerne auch um die Welt reist. Asien hat es ihr ganz besonders angetan, doch auf die Nürnberger Freizeit freut sie sich immer wieder aufs Neue: "Hier helfen auch meine Familie und die Nachbarn mit – und das ganze Umfeld passt", schwärmt sie. Und: "Hier kann ich in meinem eigenen Bett schlafen."

Den zweiten großen "Block" bilden die touristischen Angebote aus nah und fern. Das Spektrum von Fernreisen über beliebte Klassiker wie Adria und Gardasee bis zu den Schätzen in Franken und den angrenzenden Regionen. Die tschechischen Nachbarn zum Beispiel werden als Gastregion ins Rampenlicht gerückt – Eger und Karlsbad punkten mit 80 heißen Quellen und einem sehr ansprechenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Wohin soll‘s noch gehen? Natürlich in die schönsten Winkel des ausgedehnten VGN-Gebiets: Der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg stellt bei der Freizeit heuer gleich 18 neue, sorgfältig ausgearbeitete Rad- und Wandertouren vor. Und auch das Angebot an Freizeit-Buslinien in den beliebtesten Ausflugsgebieten, speziell am Main, wächst weiter.

Sportlich wird es in Halle 6

Ganz der Fitness gewidmet ist die Halle 6. Wie schon im Vorjahr, werden hier der fitteste Franke und die fitteste Fränkin gesucht. Zu bewältigen ist ein Hindernisparcours, der es in sich hat: Wasserkästen schleppen, rudern und an Sprossen hängen gehören zu den Herausforderungen. Eine echte Neuheit ist der deutlich vergrößerte Radparcours: Allen, die E-Bikes ("auch das ist Sport") und andere Räder ausprobieren wollen, steht dafür gleich eine halbe Halle zur Verfügung.

Auch Verantwortliche sowie Profikicker des 1. FCN und der Spielvereinigung Greuther Fürth sind hier zu verschiedenen Terminen anzutreffen. Und wem das gewohnte Kicken mit dem Ball zu langweilig ist, kann sich im "Bubblesoccer" versuchen. Dabei stecken die Spieler mit dem Oberkörper in aufgeblasenen Kugeln.

Nur einen Teil der Messe-Laufzeit decken zwei Extra-Messen ab, die jedoch ihren eigenen Fanclub mobilisieren: Am 15. und 16. März öffnet die Inviva für alle "mitten im Leben" ihre Pforten, vom 17. bis 19. März dann die Whisky-Messe "The Village", heuer ergänzt um ein Special zum Thema Rum. Erwartet werden Liebhaber auch aus dem Ausland – schließlich stehen an die 2000 verschiedene Whiskys aus aller Welt zur Verkostung zur Wahl, einschließlich diverser Sondereditionen. "Aber es geht nicht nur um Hochprozentiges", meint Mitorganisator Lorenz Gradl.

"Vor allem die besondere Atmosphäre begeistert viele." Typische Livemusik gehört ebenso dazu wie das passende Speisenangebot – und Tipps für Touren nach Irland und Schottland. Der Eröffnungsabend, der diesmal passenderweise auf den St. Patrick‘s Day fällt, ist allerdings schon restlos ausgebucht. Zugänglich ist The Village allerdings nur für Erwachsene.

Geöffnet sind die Freizeit und die angeschlossenen Veranstaltungen jeweils von 9.30 bis 18 Uhr. Eintrittskarten kosten 11,50 Euro (ermäßigt 8,50 Euro), Familienkarten (max. 3 Kinder unter 16) 25 Euro, außerdem gibt es Online-Vorverkaufs- und 5-Freunde-Tickets. Der Übergang zur Whiskymesse kostet 5 Euro extra. Für Kinder von 3 bis 6 Jahren wird kostenlose Kinderbetreuung angeboten.

Wolfgang Heilig-Achneck