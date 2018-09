Bikini-Show und Sixpack-Sause: Miss & Mister Nürnberg gekürt

NÜRNBERG - Abendkleider im Bierzelt: Im Papert-Festzelt auf dem Nürnberger Volksfest wurden am Freitagabend "Miss und Mister Nürnberg" gewählt. Am Ende hatten eine Schwandorferin und ein Münchner die Nase vorn.

Die 22-jährige Jasmin Griebl aus Schwandorf und der 25-jährige Marco Schmidt aus München sind Mister & Miss Nürnberg 2018. © Berny Meyer



Zwölf junge Frauen und gerade mal fünf Männer präsentierten sich der Jury, in der unter anderem "Biggest-Loser"-Gewinner Saki Skourlis und Playmate und Ex- "Bachelor"-Teilnehmerin Saskia Atzerodt saßen. "Natürlichkeit und nicht zu viel Schminke", war der Blondine bei den Damen wichtig. Auf Muskeln achtete Skourlis bei den Männern. "Wenn sie schon da oben sind, sollen sie auch was zeigen", meinte er lachend.

In zwei Durchgängen, in Abend- und in Bademode, beziehungsweise Jeans und nacktem Oberkörper bei den Männern, präsentierten die Kandidaten ihre Schokoladenseite. Am Ende wurden die 22-jährige Jasmin Griebl aus dem oberpfälzischen Schwandorf und der 25-jährige Marco Schmidt aus München zum Gewinnerpärchen gekürt. "Ich bin sehr überwältigt", meinte der frisch gebackene "Mister Nürnberg", "Ich freue mich einfach nur", strahlte die neue Miss.

Dass beide Gewinner nicht aus Nürnberg kommen, mag seltsam anmuten, ist aber laut den Regeln der Miss Germany Corporation in Ordnung. Die Teilnehmer müssen nicht aus Nürnberg kommen, nur einen Wohnsitz in Bayern haben. "Ich bin oft in der Nürnberger Innenstadt zum Einkaufen unterwegs und mag es sehr", meinte Griebl. Die 1,80 Meter große Blondine, die gelernte Bankkaufrau und Wirtschaftsfachwirtin ist, ist Single, modelt und verreist sehr gerne. 2016 wurde sie bereits zur "Miss Regensburg" gewählt. "Mister Nürnberg" ist Fitness- und Gesundheitstrainer und verbringt gerne Zeit mit Freunden und Familie. Mit der Noris verbindet er "bisher nur die Miss-Wahl", wie er lachend zugab.

Zahnbleaching als Gewinn

Vorjahressiegerin Eva Mann setzte ihrer Nachfolgerin das Krönchen auf. Mit der Wahl - sie saß selbst in der Jury - ist sie sehr zufrieden. "Sie ist sehr sympathisch und unglaublich schön!"

Beide Sieger haben nicht nur ein Zahnbleaching und Eintrittskarten für einen Vergnügungspark gewonnen, sondern sich auch automatisch für die Teilnahme an der "Miss" und "Mister Bayern"-Wahl qualifiziert.

Bikini-Runden soll es bei Miss-Wahlen übrigens künftig nicht mehr geben. Aufgrund der #MeToo-Debatte habe sich die Zentrale dazu entschlossen, Frauen nicht mehr in Bademode über den Laufsteg zu schicken. Stattdessen sollen sie sich in einem Sommeroutfit zeigen, erklärte Veranstalter Christian Fischer.

Anette Röckl