Am Montagmittag war der Platz vor der Lorenzkirche plötzlich in Rauch gehüllt. Es brannte im ersten Stock des Restaurants Chili's, ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte an. Über den Abzugsschacht konnten Rauchgase und Flammen auch bis ins Dachgeschoss gelangen. Mit Wärmebildkameras suchen die Einsatzkräfte im Dachstuhl nach etwaigen Glutnestern. © Günter Distler