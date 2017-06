Bilder: Das wurde aus dem Nürnberger "Tempo-Haus"

NÜRNBERG - Tempo-Haus steht groß auf dem Gebäude. Innen aber sind Papiertaschentücher nur noch gefragt, wenn in der Kita die Nasen oder in den Etagen darüber Prüfungen schieflaufen. Im etwas anderen Schulhaus.

Das Tempo-Haus in der Schoppershofer Straße hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. © Eduard Weigert



Günnay Cesan weiß, wo es unter seinem Dach noch nach Schickedanz riecht - natürlich nicht im wörtlichen Sinne. Obwohl sich hier, in der Schoppershofstraße 80, jahrzehntelang alles um den Riecher gedreht hat, oder vielmehr ums Naseputzen. Davon zeugt noch heute der Name des Gebäudes, in dem Cesan zu jedem Raum einen Schlüssel hat: "Tempo Haus".

Die Schlüssel hat Cesan 2009, etwas überraschend, von Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly überreicht bekommen. Damals zogen mit der Staatlichen Berufsoberschule (BOS) und den städtischen und staatlichen Fachoberschulen mehrere Einrichtungen in das kernsanierte Gebäude. Das Problem: Wem den symbolischen Schlüssel überreichen? Die Lösung: Günnay Ceþan, Hausmeister mit türkisch-fränkischem Akzent.

Eine gute Wahl, ist Cesan doch tatsächlich Herr über 13.000 Quadratmeter Nutzfläche in dem Gebäude, das von so vielen Parteien genutzt wird. Und dessen wechselvolle Geschichte in seinen Namen steckt.

