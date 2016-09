Einige Fischbacher hatten am frühen Montagmorgen gegen 2.10 Uhr plötzlich ungebetene Gäste im Vorgarten: Zwei Männer waren mit einem Mercedes Sprinter von der Straße abgekommen und mit großem Radau durch mehrere Grundstücke gerast. Dabei walzte das Fahrzeug alles platt, was in seinen Weg kam. Die beiden Insassen kamen ohne größere Blessuren davon. Der Sachschaden dagegen ist enorm. © ToMa/Reitmayer