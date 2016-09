Bilder: Wasser marsch beim Gautschfest in Nürnberg

Alter Brauch markiert das Ende der Ausbildungszeit bei Druckern - vor 21 Minuten

NÜRNBERG - Ab in den Bottich! Beim Gautschfest der Nürnberger Drucker haben sich drei Mutige den Staub ihrer Ausbildungszeit abwaschen lassen. Unsere Fotos zeigen: Zimperlich darf man während des alten Brauchs nicht sein.

Wie kalt das Wasser beim Gautschnfest wirklich war, ist nicht überliefert. © Veranstalter



Das Gautschen ist ein alter Brauch der Drucker, der bis ins 16. Jahrhundert zurück geht. Meister und Gesellen nehmen die Lehrlinge nach Abschluss der Ausbildung mit dem Brauch des Gautschens in ihren Kreis auf. Mit der historischen Wassertaufe werden die Sünden der Lehrlingszeit abgewaschen - es ist ein feucht-fröhliches Vergnügen, bei dem die Beteiligten nicht besonders zimperlich sein dürfen. Denn wer gegautscht wird, der landet im Bottich.

In Nürnberg ist Heinz Haffki seit über 30 Jahren schon Gautschmeister der Nürnberger Drucker. Drei Kornuten, so werden die Anwärter genannt, stellten sich am Samstag nach dem Abschluss der Ausbildung dieser Prüfung. "Lobenswert, dass sich die drei Kornuten dieser Wassertaufe unterziehen", freut sich denn auch Heinz Haffki. Denn so alt der Brauch auch ist, in so manchen Betrieben gerät er fast schon in Vergessenheit.

Und so zeigt sich die Branche durchaus anpassungsfähig: So ist das Gautschen heute auch bei anderen Berufen wie den Mediengestaltern erlaubt. "Wenn man hier nicht die neuen Berufe aufnimmt, besteht die Gefahr, dass das Gautschen ausstirbt", glaubt Haffki.



sme