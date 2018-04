Bildervergleich: So hat die Zeit Nürnberg verändert

NÜRNBERG - Nürnberg, was hast Du Dich verändert! Von Bombenangriffen gezeichnet, vom industriellen Aufschwung geprägt, mit einer glorreichen Vergangenheit gesegnet. Die Nürnberger Zeitung hat jetzt in einer aufwendigen Recherche über Jahre Puzzleteile gesammelt, zusammengesetzt - und so den Wandel in den Straßen sichtbar gemacht.

Bilderstrecke zum Thema Damals und heute: So sehr hat sich Nürnberg verändert Bomben, Industrieaufschwung und eine glorreiche Vergangenheit: Kaum eine Stadt in Deutschland hat eine so bewegte Geschichte wie Nürnberg. Eine Geschichte, die das Erscheinungsbild der Stadt stetig verändert hat. Wir versuchen ihn sichtbar zu machen.



Jetzt sind Sie dran, holen Sie alte Fotobücher aus dem Keller! Die Nürnberger Zeitung sucht für Ihre Serie "Meine Stadt, meine Straße, mein Platz" noch immer historische Bilder aus Nürnberg und der Region. Sie haben etwas? Dann schicken Sie sie uns zu: Nürnberger Zeitung, Marienstraße 9, 90402 Nürnberg oder per E-Mail: nz-leseraktion@pressenetz.de – wir machen ein aktuelles Foto und erzählen die Geschichte dazu. Für jedes veröffentlichte Foto gibt es 50 Euro.

