"Bio erleben" auf dem Nürnberger Hauptmarkt gestartet

NÜRNBERG - Alles bio: Bis Sonntag zeigt die Branche auf dem Hauptmarkt in Nürnberg wieder, was sie kann. Ob Textilien, Lebensmittel, Pflanzen, Kosmetik – rund 100 Aussteller sind vertreten.

Michelle Hebel und Steffi Nitz von der Bäckerei Imhof sind ebenfalls auf der "Bio erleben" dabei. Foto: Stefan Hippel



"Bio erleben" heißt das Motto der Veranstaltung, die nun schon zum 12. Mal stattfindet. Nürnberg ist schließlich Bio-Metropole. Während Otto-Normalverbraucher die Messe Biofach nicht besuchen kann, ist er auf dem Hauptmarkt willkommen. Als „kleines Fenster der Bioszene für die Bevölkerung“ bezeichnet Nürnbergs Umweltreferent Peter Pluschke bei der Eröffnung am Freitag die Veranstaltung.

Da ist zum Beispiel der Student Jens Hergert, 20 Jahre alt und waschechter Nürnberger, der seine Heimatstadt liebt. Was ihm fehlte: coole Nürnberg-T-Shirts, die nicht nach Touristen aussehen. Jetzt entwirft und vertreibt er gemeinsam mit einem Freund eigene Kreationen. "Nur ein Berg" heißt die Modefirma, die die beiden gegründet haben. Die Shirts zeigen kreative Stadtmotive und sind zu 30 Euro das Stück zu haben.

Sie sind von der Fair Wear Foundation und nach Global Organic Textile Standard zertifiziert. Und freilich hat die Veranstaltung auch wieder jede Menge Kulinarisches zu bieten: Bio-Fisch aus der fränkischen Schweiz, Schokolade aus Veitshöchheim, Espresso aus einer Rösterei in Cadolzburg, Wein aus Nordheim, Lammbratwürste aus dem Klosterbetrieb Plankstetten und vieles mehr. Wer Anregungen für seinen Garten braucht, der findet sie ebenfalls auf dem Hauptmarkt.

Der Nürnberger Verein Grünclusiv zeigt, was auch auf kleinen Flächen in der Stadt möglich ist und wie sich grüne Oasen schaffen lassen. Kinder können sich derweil im Butter machen oder Honig schleudern üben. Wie immer steht auf dem Hauptmarkt auch zwei Bühnen: eine Kulturbühne, auf der Bands auftreten und Modenschauen stattfinden und eine Genussbühne, auf der gekocht wird. Einzelne Programmpunkte sind unter www.bioerleben.nuernberg.de zu finden. "Bio erleben" hat heute noch bis 22 Uhr geöffnet, am Samstag, 14. Juli, von 10 bis 22 Uhr geöffnet und am Sonntag, 15. Juli, von 10 bis 16.30 Uhr.

