Bissig, böse, bedenklich: Es ist wieder Kabarett-Zeit

Fränkische Bühnen holen bekannte Stars in die Noris - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Günther Grünwald, Christian Springer oder Django Asül - sie alle kommen in den nächsten Monaten nach Franken und haben eine ganze Portion Satire im Gepäck. Nicht nur in Nürnberg wird gelacht, sondern auch in Erlangen, Fürth, Roth, Ansbach und vielen anderen Städten. Hier sind die Kabarett-Highlights der NN-Kulturredaktion.

Bilderstrecke zum Thema Die Kabarett-Highlights: Hier wird "derbleckt" und "hergezogen" Von politischer Satire über Stand-Up Shows bis zu (nicht ganz Ernst gemeinten) Herzschmerz-Geschichten - die Bühnen in der Region bieten in den nächsten Monaten ein buntes Programm mit bekannten Kabarett-Stars. Unter anderem kommen Django Asül, Günther Grünwald und Christian Springer nach Franken.



Eva Orttenburger