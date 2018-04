Bissige Schäferhunde und Chihuahuas: 58 Fälle in Nürnberg

Statistik 2017: Nicht nur Kampfhunde können auffällig werden - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Dem Nürnberger Ordnungsamt wurden im vergangenen Jahr 58 Beißvorfälle gemeldet, bei denen 45 Personen und 22 andere Tiere verletzt worden sind. Auch kleine Hunde bissen dabei mal zu.

Auch Chihuahuas können mal beißen, auch wenn sie nicht die gleiche Kraft wie ein Staffordshire oder Schäferhund haben. © Franziska Kraufmann/dpa



Insgesamt sechsmal bissen Hunde der Kategorie 2 (mit Negativtest) zu – fünfmal verletzten sie dabei Menschen. Die Rassen: Alano, American Bulldog, Bullterrier und Perro de Presa Canario.

Hunde anderer Rassen verletzten 40 Personen und 21 Tiere. Häufig beteiligt: Schäferhunde und Schäferhund-Mischlinge (insgesamt 15 Fälle). Aber auch kleine Hunde schnappten zu: In der Statistik des Ordnungsamtes sind auch Vorfälle mit Chihuahuas, Dackeln und Maltesern dokumentiert.

Die Beißstatistik ist aber kein Beleg dafür, wie gefährlich eine Rasse ist. "Aus der Anzahl der einzelnen Rassen kann nicht unmittelbar auf die Gefährlichkeit dieser Rasse geschlossen werden, da die Anzahl der insgesamt gehaltenen Hunde dieser Rasse fehlt", sagt Robert Pollack vom Ordnungsamt. Eingeschläfert wurde in Nürnberg kein Hund nach einem Beißvorfall.

Erst vor kurzem gab es zwei Fälle, in denen Hunde töteten. Vor einer Woche tötete der Hund Chico seine Halter in Hannover. Auch in Hessen kam nun ein Fall ans Licht, in dem ein Staffordshire-Mix einem sieben Monate alten Säugling tödliche Bisswunden hinzugefügt haben soll.

jule