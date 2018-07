Blanke Not: Wie die Bahnhofsmission in Nürnberg Leben rettet

Die Zahl junger Bedürftigen steigt immer weiter - das macht Probleme - vor 9 Minuten

NÜRNBERG - Der Nürnberger Bahnhof ist ein Durchgangsort. Reisende ziehen ihre Koffer hinter sich her, Pendler kommen an und fahren wieder ab. Aber es ist auch ein Ort der blanken Not. Inmitten dieser Welt gleicht die Bahnhofsmission einer kleinen Insel.

Helmut Schmidt ist einer von etwa 35 Ehrenamtlichen, die in der Nürnberger Bahnhofsmission Dienst tun. Sie helfen Menschen beim Umsteigen, begleiten Kinder auf Reisen und haben ein offenes Ohr für Menschen in Not. © Foto: Horst Linke



Helmut Schmidt ist einer von etwa 35 Ehrenamtlichen, die in der Nürnberger Bahnhofsmission Dienst tun. Sie helfen Menschen beim Umsteigen, begleiten Kinder auf Reisen und haben ein offenes Ohr für Menschen in Not. Foto: Foto: Horst Linke



Manchmal besteht das Glück aus einer Scheibe Brot mit Bierschinken aus dem Discounter. Zumindest scheint es so, wie Karol in das Brot beißt und dabei sehr langsam kaut. Vielleicht sind aber auch seine wenigen Zähne daran schuld, die in seinem Mund aufscheinen, wenn er kurz lacht. Es sind nicht die einzigen Spuren, die das Leben auf der Straße bei dem Polen hinterlassen hat. Mit dreckigen Händen und ungeschnittenen Fingernägeln sitzt er mit einem Landsmann an diesem Abend in der Bahnhofsmission am Nürnberger Hauptbahnhof an einem der weißen Tische mit den bunten Kunststoffblumen in den Vasen. Die Haut ist gegerbt und auf dem fast kahl rasierten Kopf verheilen gerade zwei Platzwunden.

"Wenn die Leute zu viel getrunken haben, fallen sie schon mal hin und verletzen sich", sagt Helmut Schmidt über die Wunden am Kopf des kleinen, untersetzten Mannes, der vielleicht 50 Jahre alt ist, vielleicht auch jünger. Auch heißt er nur für diesen Artikel Karol. Seinen Namen kennt hier — abgesehen vielleicht von seinem Kumpel am Tisch — niemand. Selbst Helmut Schmidt nicht, dem Karol schon bekannt ist, weil der hier immer wieder mal aufschlägt, um eine Kleinigkeit zu essen und wenigstens für eine halbe Stunde am Tag auf einem bequemen Stuhl zu sitzen. "Namen spielen hier keine Rolle, außer wir vermitteln jemandem einen Schlafplatz, dann müssen wir die Daten abfragen", sagt Schmidt.

35 ehrenamtliche Helfer bei der Bahnhofsmission

Der 74-Jährige ist einer von etwa 35 ehrenamtlichen Helfern, die in der Nürnberger Bahnhofsmission Dienst tun. Sie unterstützen Menschen, die Hilfe beim Umsteigen brauchen, wie etwa die gehbehinderte Seniorin, der Schmidt am Nachmittag geholfen hatte, den richtigen Zug nach Berlin zu erwischen und diesen zu besteigen. Sie begleiten Kinder auf Zugreisen, erklären den Fahrplan und haben ein offenes Ohr für Menschen in Not — ob es nun der Reisende ist, der ausgeraubt wurde, der Obdachlose oder der geistig Verwirrte, der an diesem Abend auf dem Holzstuhl auf dem breiten Flur sitzt und vor sich hin starrt. Und abends warten hier belegte Brote und eine Tasse Tee.

Die Bahnhofsmission versteht sich als Anlaufstelle für jedermann. "Aber die notleidenden Menschen machen schon den Großteil unserer Arbeit aus", sagt Anita Dorsch, die die Nürnberger Bahnhofsmission seit sieben Jahren hauptamtlich leitet. Die meisten Besucher seien männlich und zwischen 27 und 65 Jahre alt. "Auch wenn der Anteil der unter 27-Jährigen stetig zunimmt", so die 54-jährige Sozialpädagogin, die froh über jeden Einzelnen ihrer Helfer ist.

Denn die Problemlagen werden immer schwieriger. Da sind die Arbeitsuchenden aus Osteuropa, die hier stranden und keinerlei Ansprüche auf Sozialleistungen haben, Menschen, die erst ihre Arbeit und dann schnell auch ihre Wohnung verloren haben, Migranten, Alleinerziehende in Not, aber auch Verwirrte oder Alkoholiker. "Die Armut merkt man hier schon extrem", sagt sie. Da seien die Ehrenamtlichen ein Segen, wie sie sagt. "Es sind dennoch zu wenig." Man bräuchte dringend mehr Helfer.

Ein Aufschrei der blanken Not

Wer diese Arbeit machen will, der muss fit, aber vor allem offen sein und darf keine Berührungsängste haben. Denn die Helfer bekommen eben auch Geschichten zu hören, die man aushalten können muss, und begegnen Menschen, um die andere lieber einen Bogen machen würden. Weil diese ungepflegt sind, zuweilen riechen, geistig verwirrt wirken oder alkoholisiert sind — deren Anblick ein Aufschrei der blanken Not ist, ohne dass sie ein Wort sagen müssen.

"Für mich sind das dennoch Menschen wie du und ich", findet Helmut Schmidt selbst nach zehn Jahren bei der Bahnhofsmission in der Mittelhalle des Hauptbahnhofs. "Es sind eben Leute, die keiner haben will", sagt er trocken. Er macht die Arbeit dennoch gerne, wie er sagt. Auch wenn er für seine wöchentlich sechsstündige Schicht nichts bekommt — abgesehen von der Fahrkarte, um zum Dienst zu kommen.

Die Aufgabe sei abwechslungsreich, man wisse nie, was einen erwarte. "An machen Tagen kommen zehn, an anderen sind es 50." Berührungsängste kennt er dabei nicht. Dass er während seiner Berufstätigkeit mehr als 40 Jahre als Krankenpfleger den Dienst am Menschen gewohnt war, helfe ihm dabei. Davon abgesehen werden die Ehrenamtlichen auch regelmäßig geschult, um fit für diese vielfältige wie schwierige Aufgabe zu sein.

Bilderstrecke zum Thema Blumen, Snacks, Drogen: So vielseitig ist die Königstorpassage Die Königstorpassage ist das Tor zur Stadt. Sie ist Umsteigeplatz für viele Menschen und Umschlagplatz für viele Drogen. Durch sie gelangen die meisten Reisenden zum Hauptbahnhof oder in die Stadt. Wir nehmen Sie mit auf einen kleinen Rundgang.



20.000 Menschen kommen pro Jahr in die Einrichtung

Denn es ist viel Arbeit für die Bahnhofsmissionen, wo 80 Prozent der Arbeit Ehrenamtliche stemmen. Allein in Nürnberg suchen durchschnittlich 20.000 Menschen pro Jahr die Einrichtung auf, die täglich von sieben Uhr bis 19 Uhr durchgängig geöffnet hat. "Da können wir nur eine Notfallversorgung leisten. Da sein, zuhören und dann weitere Hilfe vermitteln", sagt Anita Dorsch. So wurde die Kleiderkammer längst aufgegeben. "Das könnten wir gar nicht mehr leisten", sagt sie.

Jeweils zwei Ehrenamtliche sind pro Schicht im Einsatz. Das sei zuweilen schon knapp, um allen gerecht zu werden. Also hängen in der ehemaligen Kleiderkammer nur noch ein paar Winterjacken. Es steht ein Korb voller Strümpfe herum und Tüten mit Handtüchern und Duschgel, die jemand gespendet hat, liegen im Regal. "Im Notfall geben wir schon etwas aus", sagt sie. "Aber wir wären sowohl mit einer Kleiderannahme als auch mit der Ausgabe überfordert. Dafür gibt es die Kleiderkammern", sagt Anita Dorsch

Die junge Frau, die an diesem Abend gegen 18 Uhr an der Tür klingelt, braucht dennoch eine Hose. Dieser Junitag ist ungewöhnlich kalt und in der knappen Sporthose friere sie, wie sie sagt. Das, was sie am Leib trägt, ist das Einzige, was sie derzeit besitzt. Sie erzählt von einer verwirrten Freundin, aus deren Wohnung sie rausgeflogen sei, von ihrer Nacht in einer Notschlafstelle und ziellosen Tagen am Bahnhof. Helmut Schmidt hört sich aufmerksam die Geschichte von einer Kette von unverschuldeten (oder vielleicht auch selbst verschuldeten) Verstrickungen an. "Ich kommentiere da nichts", sagt er. Am Ende wird die junge Frau mit einer Hose die Bahnhofsmission verlassen. Ein Notfall eben. Frierend muss hier niemand wieder gehen.

Seine Heimat ist die Straße, sein Begleiter der Alkohol

Es ist eher einer der harmloseren Fälle. Nicht wie der von Karol. Der wird wohl weder in Polen noch in Deutschland je wieder auf die Füße kommen. Seine Heimat ist die Straße und der Bahnhof, sein ständiger Begleiter der Alkohol. Auch nach vier Jahren in Deutschland spricht er kaum Deutsch, lebt von der Hand in den Mund, schläft im Sommer auf irgendeiner Bank und im Winter auf dem Lüftungsschacht. Er weiß, wo man etwas zu essen bekommt oder sich mal ausruhen kann. Er schlägt sich durch.

"Man kann nicht jedes Schicksal mit nach Hause nehmen, sonst kann man das hier nicht machen", sagt Schmidt. Aber sicher gibt es Bilder, die sich tief in seine Erinnerung eingebrannt haben. Etwa das von dem Ehepaar mit den zwei kleinen Kindern, die von Schleusern ausgesetzt worden waren und schließlich in der Bahnhofsmission landeten. "Ich werde nie das Entsetzen im Blick der Eltern vergessen, als ihnen der Dolmetscher sagte, dass sie hier nichts zu erwarten haben und am nächsten Tag wieder im Bus nach Rumänien sitzen", sagt Schmidt. "Die hatten sich zu Hause das Geld zusammengesammelt, in der Hoffnung, hier neu anfangen zu können." Solche Begegnungen stecke man nicht einfach so weg.

Zu bewältigen sei das alles, wenn man selbst gefestigt sei, glaubt er, der seit 53 Jahren mit derselben Frau verheiratet ist, erwachsene Kinder hat und dreifacher Opa ist. Ihm gebe die Arbeit einfach ein gutes Gefühl, wie er sagt. "Weil man mit einfachen Mitteln helfen kann." Dass er die Menschen hier nicht retten kann, weiß er. "Wir sind hier wie in einem Stellwerk. Wir können nur die Weichen stellen, fahren muss der Zugführer schon selbst."

Kontakt: Anita Dorsch, Tel. (09 11) 2 29 96, Mail: anita.dorsch @stadtmission-nuernberg.de

Bilderstrecke zum Thema Der Nürnberger Hauptbahnhof im Wandel der Zeit Knapp 140.000 Reisende strömen täglich durch den Nürnberger Hauptbahnhof. Damit ist er so stark frequentiert wie kaum ein anderer Ort in Nürnberg. Und auch seine Historie kann sich sehen lassen. Wir nehmen Sie mit auf eine bewegte Zeitreise, immer am Zeiger der Zeit.



Irini Paul E-Mail