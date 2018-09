Blanker Po am Volksfest! Stripper sorgen für Ekstase

Frivoles Fest im Papert-Zelt: International Dream Men heizen Menge ein - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Sie kamen, wie Gott sie schuf - und brachten jede Menge Muskeln mit: Die International Dream Men heizten dem Nürnberger Volksfest bei der Ladies Night ein. Schweißgetränkte Haut, wilde Akrobatik und splitternackte Tatsachen. Wir haben die Bilder!

Sie ist beliebt, frivol, ein kleines bisschen anrüchig: Bei der Ladies Night am Donnerstag verwandelte das Stripper-Kollektiv International Dream Men das Papert-Zelt auf dem Nürnberger Volksfest in einen Ort der Lust, einen, an dem splitternackte Tatsachen regieren. Wir haben die Bilder!