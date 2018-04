Blaue Nacht in Nürnberg: Das sind die Tipps der Redaktion

Zehn Veranstaltungen, die Sie auf keinen Fall verpassen sollten - vor 33 Minuten

NÜRNBERG - Am 5. Mai wirds wieder bunt in Nürnberg: Die Blaue Nacht steht an - und lockt mit etwa 300 Veranstaltungspunkten. Die Redaktionen der Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung haben ihre Lieblingsziele in der besonderen Nacht zusammengetragen!

nb