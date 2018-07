In der Nacht auf Sonntag sind auf der A3 zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Kurz zuvor war der Reifen eines BMW auf Höhe der Anschlussstelle Behringersdorf geplatzt, der Fahrer und ein Beifahrer konnten sich unverletzt aus dem Fahrzeug retten. Allerdings fuhr ein Mercedes wenig später frontal in das Unfall-Fahrzeug.

Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem Juli 1968 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!

Es ist eine Krux mit Freiluftveranstaltungen. Wenn das Wetter nicht mitspielt, dann fallen sie buchstäblich ins Wasser - wie das Reichswaldfest am Wochenende. Ein paar Unerschrockene zog es aber dann doch an den Aussichtsturm am Schmausenbuck, wo unter anderem Baumklettern angeboten wurde. Die Bilder!