Blitzer-Marathon: Spitzenreiter war 60 km/h zu schnell

461 Fahrer waren zu flott unterwegs - 77 Bußgeldverfahren eingeleitet - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Drei Tage lang hat die Nürnberger Polizei Autofahrer im Stadtgebiet kontrolliert. Die Bilanz: 461 Autos fuhren schneller als erlaubt. Spitzenreiter war ein Mann, der auf der Südwesttangente 60 Stundenkilometer zu flott unterwegs war.

Von Freitag bis Sonntag überprüften die Polizisten rund 24.000 Fahrzeuge. Insgesamt waren 461 Fahrer zu schnell unterwegs. 384 Lenker müssen ein Verwarnungsgeld in Höhe von bis zu 35 Euro bezahlen. Gegen 77 Fahrer leiteten die Verkehrspolizisten Bußgeldverfahren ein. Diese müssen auch mit bis zu zwei Punkten im Flensburger Verkehrszentralregister rechnen. Acht Fahrer haben zusätzlich ein Fahrverbot von jeweils einem Monat erhalten.

Der Geschwindigkeits-Spitzenreiter war ein Auto-Fahrer am Samstagabend. Der Mann war auf der Südwesttangente in Richtung Feucht unterwegs, als er bei einer zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von 80 mit 142 Stundenkilometern gemessen wurde. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 240 Euro verbunden mit zwei Punkten in Flensburg und einem einmonatigen Fahrverbot.

vb