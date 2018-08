Blitzlichtgewitter: Terence Hill sorgt für Fan-Auflauf in Nürnberg

"Mister Blue Eye" präsentiert Film - und gibt den sympathischen Star zum Anfassen - vor 35 Minuten

NÜRNBERG - Massenandrang für eine Legende: Hunderte Fans warteten am Sonntag am Seitenausgang des Cinecitta auf Filmstar Terence Hill, um einen Blick auf den Star zu werfen oder ein Autogramm zu erheischen. Der gebürtige Italiener stieg aus - und brachte seine himmelblauen Augen mit.

Bilderstrecke zum Thema Bilder: Als Terence Hill in Nürnberg auftaucht, kennen Fans kein Halten Er kam im eng geschnittenen Jeanshemd, mit breitem Ledergürtel - und brachte seine himmelblauen Augen mit: Terence Hill sorgte vor dem Cinecitta in Nürnbergs Altstadt für einen Massenauflauf der Fans. Bereits vor dem Kino sicherten sich Hunderte ein Autogramm. Dann zog es den Filmstar in einen der Säle.



Der 79-Jährige stellte am Sonntag in der Frankenmetropole seinen neuen Film "Mein Name ist Somebody" vor. Einige der Fans waren 300 Kilometer weit angereist, manche reisen dem Star von Kino zu Kino durch Deutschland nach, um dem Helden ihrer Jugend einmal live zu begegnen. Und das Warten lohnte sich: Um halb zwölf Uhr fuhr die Limousine mit "Mister Blue Eye" vor.

Sofort drängten sich die Fans um den Star, der sich viel Zeit nahm und, lässig in Jeans, Boots und Baseballcap, Filmplakate, DVDs und Fotos signierte. "Es ist immer speziell für mich, so empfangen zu werden. Ich spüre sehr viel Liebe", freute sich der sympathische Star, der fließend Deutsch spricht, weil er bis zu seinem sechsten Lebensjahr in der Nähe von Dresden aufgewachsen ist .

In fünf Kinosälen wurde sein neuer Film gleichzeitig vor rund 2000 Zuschauern gezeigt. Vorher hielt Hill jeweils eine kurze Ansprache und witzelte am Schluss: "Ich sehe, dass die Sitze bequem sind. Aber bitte schlaft nicht ein!"

Terence Hill ist natürlich nicht der erste Prominente, der in Nürnberg vorbeischaut. Hier ein Überblick:

Bilderstrecke zum Thema Fan-Auflauf und Blitzlichtgewitter: Promis zu Gast in Franken Nürnberg und Mittelfranken sind nicht München und der Starnberger See. Trotzdem tauchen auch bei uns und in der Umgebung immer wieder Promis auf. Hier finden Sie einen kleinen Überblick über die Besuche der Stars.



Anette Röckl