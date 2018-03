Blockierte Fluchtwege am Hauptbahnhof: Es tut sich etwas

Fahrräder an der Treppe zur Königstorpassage werden entfernt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Berichterstattung über den in Richtung Stadt immer schmaler werdenden Fluchtweg aus der Osthalle des Hauptbahnhofs beschäftigt die Nürnberger: Ein Leser schreibt von einem "Flaschenhals", so wie er "auf der Love-Parade den Menschen zum Verhängnis wurde". Jetzt tut sich offenbar etwas.

Der Fluchtweg vor der Osthalle des Nürnberger Hauptbahnhofs ist breiter geworden. Falschparker wie der schwarze Opel rechts im Bild nehmen aber immer noch wertvollen Platz weg. © Martin Regner



Der Fluchtweg vor der Osthalle des Nürnberger Hauptbahnhofs ist breiter geworden. Falschparker wie der schwarze Opel rechts im Bild nehmen aber immer noch wertvollen Platz weg. Foto: Martin Regner



Zwischen hohen Bauzäunen, am Boden liegenden Fahrrädern, orangefarbigen Baken, Betonpollern und neben dem Radweg geparkten Autos war bis vergangene Woche kaum ein Durchkommen. Fahrgäste und Bahnhofsbesucher, die das Gebäude durch die Osthalle verlassen wollten, mussten sich zwischen Hindernissen hindurchzwängen. Als Projektleiter der Münchner Immobilienfirma, die das Postgebäude neben dem Bahnhof abreißen lässt, sicherte Rainer Strietz-Janssen auf Nachfrage zu, er wolle sich um eine Lösung für das Problem bemühen.

Nun ist eine Woche vergangen und offenbar hat der Projektleiter Wort gehalten: Per E-Mail teilt er mit, es habe bereits am vorherigen Montag ein Besichtigungstermin mit dem Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) stattgefunden. Inzwischen liege eine verkehrsrechtliche Anordnung vor, wonach die im Weg liegenden und an der Mauer neben der Treppe zur Königstorpassage stehenden Fahrräder ab dem Montag abtransportiert werden können.

An den Fahrrädern seien bereits Hinweise angebracht worden, um die Besitzer auf den drohenden Abtransport aufmerksam zu machen.

Schmalste Stelle hat 3,30 Meter

In der Zwischenzeit, so Sör-Sprecherin Ulrike Goeken-Haidl, hätten Mitarbeiter ihrer Behörde umgestürzte Fahrräder immer wieder aufgestellt. Die Fahrradständer am Ostausgang sollen in Kürze abgebaut und auf die Westseite des Bahnhofs verlegt werden. Die Durchgangsbreite vor der Osthalle sei inzwischen auf 3 bis 3,5 Meter erweitert worden, Sör habe ein Augenmerk auf die Situation und kontrolliere täglich.

Bilderstrecke zum Thema Der Nürnberger Hauptbahnhof im Wandel der Zeit Knapp 140.000 Reisende strömen täglich durch den Nürnberger Hauptbahnhof. Damit ist er so stark frequentiert wie kaum ein anderer Ort in Nürnberg. Und auch seine Historie kann sich sehen lassen. Wir nehmen Sie mit auf eine bewegte Zeitreise, immer am Zeiger der Zeit.



Auch die Lokalredaktion hat sich vor Ort noch einmal umgeschaut und nachgemessen: Die orangefarbigen Baken an der Straße sind seit letzter Woche ein Stück versetzt worden, wodurch der Weg an Breite gewonnen hat. An der schmalsten Stelle beträgt die lichte Weite aktuell 3,30 Meter.

Das ist mehr als vergangene Woche, aber immer noch weniger als die 3,90 Meter, die es nach Auskunft von Strietz-Janssen eigentlich sein müssten. Und nach wie vor parken regelmäßig Autos auf dem von den Baken begrenzten Fluchtweg, so wie der schwarze Opel auf dem Foto. Der Wagen stand dort für längere Zeit und blockierte einen großen Teil der Wegbreite.

Verkehrsüberwachung und Polizei sind gefordert

Für solche Falschparker mitten im Fluchtweg fühlt sich offenbar nach wie vor niemand zuständig. Rainer Strietz-Janssen schreibt: "Wir möchten [...] darauf hinweisen, dass wir nicht für illegal auf Geh- und Radwegen parkende Fahrzeuge [...] verantwortlich sind". Das städtische Ordnungsamt, Sör und die Deutsche Bahn, die wir ebenfalls noch einmal danach gefragt haben, äußerten sich zu den wild geparkten Autos nicht mehr.

Jetzt kommt es auf die kommunale Verkehrsüberwachung und die Polizei an: Fahrzeuge, die Fluchtwege blockieren, könnten ja auch einfach abgeschleppt werden.

Martin Regner