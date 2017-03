Blutspender in Nürnberg ärgern sich über lange Schlangen

NÜRNBERG - Blutspender in Nürnberg ärgern sich über lange Wartezeiten. Manche kehren sogar wieder um, wenn sie die langen Schlangen sehen. Der Blutspendedienst (BSD) des Bayerischen Roten Kreuzes bessert jetzt nach und bietet zusätzliche Termine.

Lange Wartezeiten im Rotkreuzsaal in der Nunnenbeckstraße schreckten potenzielle Blutspender ab. Der Blutspendedienst (BSD) des Bayerischen Roten Kreuzes reagiert nun. Foto: dpa



Tim F. hat beim letzten Termin eineinhalb Stunden warten müssen, bis er endlich an der Reihe war. Der erste Dienstag im Monat im Rotkreuzsaal in der Nunnenbeckstraße ist inzwischen die einzige Möglichkeit in Nürnberg, regelmäßig Blut zu spenden. Früher war der Aderlass auch noch direkt beim Blutspendedienst im Nordklinikum möglich. Aber dort werden nur noch Thrombozytenspenden angeboten, weil der Bedarf für die Krebstherapie von Leukämiekranken entsprechend groß ist. "Die Entwicklung bei diesem monatlichen Termin hat insbesondere im Laufe des letzten Jahres aus meiner Sicht einen kritischen, schlechten Weg genommen", meint Tim F. Er hat miterlebt, dass Besucher, die spenden wollten, nach dem Blick auf die Warteschlange wieder gegangen sind. Andere Spender äußerten in Gesprächen mit ihm ähnliche Kritik. "Definitiv schreckt man mit solchen Zuständen die Spender ab", resümiert er.

Auch Stefanie Sklarzik, Referentin Unternehmenskommunikation beim BRK-Blutspendedienst, sieht lange Wartezeiten bei Blutspendeterminen für die Spender als "eine Zumutung" an. Dies sei auch nicht im Sinne des Blutspendedienstes. "Denn die Spender investieren wertvolle Zeit für ihre gute Tat", Die Wartezeiten, so die Referentin, entstehen aber nicht ohne Grund. "So kann es leider dazu kommen, dass unerwartet viele Spender beispielsweise zu einer bestimmten Stoßzeit zum Termin kommen. Oder wenn nach öffentlichen Aufrufen bei einem Blutspende-Engpass besonders viele Menschen helfen wollen", sagt Sklarzik.

Der BSD reagiert nun auf die gestiegene Spenderresonanz bei dem monatlichen Termin im Rotkreuzsaal in Nürnberg. Seit Beginn des Jahres wird zusätzlich zum ersten Dienstag im Monat einmal im Quartal dort noch ein weiteres Angebot zum Blutspenden gemacht - konkret am 23. März, 22. Juni, 21. September sowie am 21. Dezember, jeweils von 15 bis 20 Uhr.

Darüberhinaus verweist Sklarzik noch auf das Blutspendemobil, das mehrfach im Jahr auf dem Jakobsplatz Halt macht. Wer sich über die jeweils aktuellen Blutspendemöglichkeiten im Großraum informieren möchte oder auch allgemeine Informationen zum Thema braucht, kann sich an die kostenlose Hotline des Blutspendedienstes (0800) 1194911 wenden. Weitere Informationen unter www.blutspendedienst.com.

