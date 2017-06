Am Pfingstmontag gegen 12.30 Uhr wurde in der Höfener Straße in Nürnberg eine getötete Frau gefunden. Laut Polizei handelt es sich um eine Prostituierte. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Ob ein Zusammenhang mit dem Prostituiertenmord am 24. Mai in der Regensburger Straße besteht, ist derzeit noch völlig unklar. © ToMa