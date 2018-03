BMW-Erlebnistag: Show-Einlagen und nahbare Promis

Zweifacher DTM-Champion Marco Wittmann gab viele Autogramme - vor 47 Minuten

NÜRNBERG - Autos, Foodtrucks, viele Aktionen, Show-Einlagen und nahbare Promis. So lässt sich der Erlebnistag in der Nürnberger BMW–Hauptniederlassung am besten beschreiben.

Auch die Kleinsten hatten ihren Spaß. © Michael Matejka



Auch die Kleinsten hatten ihren Spaß. Foto: Michael Matejka



Irgendwann stand eben dann das erste Go Kart unterm Weihnachtsbaum, erzählt Marco Wittmann. Spätestens da war klar, wo die Reise des heute 28-Jährigen hingehen würde. Und sie hat den Fürther Rennfahrer zum Erfolg geführt. Über seine Leidenschaft plauderte der zweifache DTM-Champion denn auch beim Erlebnistag in der Witschelstraße. Er gab fleißig Autogramme, ließ sich ungezählte Male mit kleinen und großen Besuchern fotografieren und gab Interviews, in denen er davon sprach, dass er trotz aller Erfolge versuche, der gleiche Mensch zu bleiben.

Zur Präsentation des ersten BMW X2 hatte Niederlassungsleiter Ralf Schepull auch Schauspieler Christian Tramitz eingeladen. „Wir sind schon viele Jahre gut befreundet. Am wichtigsten ist es mir aber, Prominente hier zu haben, die offen auf Menschen zugehen“, so Schepull. Dem wurde der Darsteller unter anderem in „Der Schuh des Manitu“ auch gerecht: Er lächelte ohne Unterlass in die gezückten Handys und ließ Besucher im Quiz gegen sich antreten.

Das bunte Programm hatte schon am Morgen auch viele Familien in die Witschelstraße gelockt. Dort konnte man sich nicht nur unterhalten und durch die Gänge treiben lassen. Ganz große BMW-Fans konnten sich das Emblem von einem Tätowierer unter die Haut stechen lassen.

paul