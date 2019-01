Bombendrohung an Nürnberger Justizpalast war kein Einzelfall

NÜRNBERG - Der Verfasser, der mit seiner Drohmail dafür sorgte, dass das Justizgebäude in der Fürther Straße am Dienstag gesperrt wurde, ist offenbar ein Vielschreiber. Die Nürnberger Behörde ist nicht die einzige, die ein solches Schreiben erhalten hat.

Die E-Mail, die am Dienstagvormittag bei der Nürnberger Justizbehörde einging, sorgte für Stillstand im Betrieb - das Gebäude wurde vorsorglich gesperrt. Foto: Gericht



An andere Adressaten gingen gleichlautende Drohungen, sagte Michael Petzold, Pressesprecher der Polizei Mittelfranken. Bekannt ist, dass die Justizbehörden in München und in Bamberg ähnliche Post wie die Nürnberger Justiz erhalten haben.

Der Vorfall erinnert an die Bombendrohungen, die in der vergangenen Woche dazu führten, dass Gerichte unter anderem in Kiel, Hamburg, Saarbrücken und Erfurt geräumt wurden. Diese E-Mails kamen von einer angeblichen "nationalsozialistischen Offensive". Einen Zusammenhang mit Nürnberg wollte Petzold nicht bestätigen. Das Fachkommissariat versuche, die Hintergründe aufzudecken. In der verschickten E-Mail, die am Dienstag einging, gab es keinen konkreten Hinweis auf eine tatsächliche Gefährdung. Trotzdem war das Justizgebäude am Vormittag für etwa 45 Minuten gesperrt gewesen.

