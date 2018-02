In Nürnberg haben Einsatzkräfte nach dem Fund der Fliegerbombe am Montagnachmittag mit der Evakuierung der umliegenden Gebäude begonnen. Nach Angaben der Polizei mussten über 8000 Menschen ihre Wohnungen verlassen.

Kleine Vampire, süße Mini-Schafe und kleine Löwen, die auf Papas Schulter sitzen - am Rosenmontag schlängelte sich der Nürnberger Kinderfaschings-Gaudiwurm durch die Straßen der Innenstadt.

Kurioser Unfall in der Nürnberger Ostendstraße: Am Montagmorgen gab ein Mercedes-Fahrer auf einem Parkplatz plötzlich Vollgas und landete in der Fassade eines Bäckerei Drive-Ins.