Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem Februar 1968 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!

Die Sparbörse in Gostenhof ist eine Verbrauchermesse der besonderen Art. Hunderte Besucher konnten am Samstagnachmittag im Nachbarschaftshaus Kleidung tauschen, zusammen backen und sich über Umweltthemen austauschen. Denn das Prinzip der Nachhaltigkeit - sei es bei Nahrung, Energie oder Konsumgütern - ist das große Aushängeschild der Veranstaltung.

Bei den Stadtjugendmeisterschaften der Gastronomie in Nürnberg kochten am Samstag eine ganze Reihe junger Köche für Eltern und Sponsoren auf. Während in der Küche fleißig gebraten und filletiert wurde, sorgten Hotel- und Restaurantfachleute für das richtige Ambiente und versorgten die Gäste mit allerlei kreativen Getränken.